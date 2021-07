Quello che non torna nelle indagini sull'assassinio di Jovenel Moïse (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiama Christian Emmanuel Sanon; ha 63 anni; è presidente di una organizzazione chiamata Haiti Rome; ed è lui l’uomo che è stato arrestato ad Haiti come mandante dell’assassinio del presidente Jovenel Moïse. Una storia che comunque resta piuttosto misteriosa: a metà tra un videogioco sparatutto e un film di Woody Allen, anche se la storia locale non è nuova a presidenticidi grotteschi. Il 28 luglio 1915, ad esempio, la notizia che Vilbrun Guillaume Sam, dopo essere riuscito a prendere il potere, aveva subito fatto uccidere 160 detenuti politici, compreso l’ex-presidente Oreste Zamor, provocò un sussulto di ira popolare in cui il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiama Christian Emmanuel Sanon; ha 63 anni; è presidente di una organizzazione chiamata Haiti Rome; ed è lui l’uomo che è stato arrestato ad Haiti come mandante dell’del presidente. Una storia che comunque resta piuttosto misteriosa: a metà tra un videogioco sparatutto e un film di Woody Allen, anche se la storia locale non è nuova a presidenticidi grotteschi. Il 28 luglio 1915, ad esempio, la notizia che Vilbrun Guillaume Sam, dopo essere riuscito a prendere il potere, aveva subito fatto uccidere 160 detenuti politici, compreso l’ex-presidente Oreste Zamor, provocò un sussulto di ira popolare in cui il ...

Advertising

chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - borghi_claudio : Da quello che ho visto in strada per Roma mi sa che stanotte i giovani hanno dato una gran mano a raggiungere l'immunità di gregge... - Palazzo_Chigi : Draghi: Lo #sport insegna, unisce e fa sognare. È ascensore sociale, argine al razzismo e strumento di coesione, so… - reversibili : Per quanta vita uno provi ad abbracciare, sarà sempre più il mondo che rimane fuori rispetto a quello che si è tirato dentro. - BiondiIvo : @arty_von Quello che hai tra le gambe è molto intrigante... -