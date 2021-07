Pallone d’Oro 2021: Jorginho sfida Messi ma occhio a Donnarumma (Di martedì 13 luglio 2021) Mai come quest’anno il Pallone d’Oro è in bilico: tanti pretendenti ma nessun favorito. Jorginho sfida Messi ma occhio alle sorprese Best Fifa e Pallone d’Oro. Il premio di Infantino da assegnare a settembre, quello di France Football storicamente celebrato a dicembre. Mai come quest’anno i più importanti premi individuali sono in bilico. Nessuna classifica mettera? d’accordo tutti. Sui candidati di rilievo, pero?, pochi dubbi. Tra loro due italiani: Jorginho, una stagione “totale”, e Donnarumma, un Europeo dominante. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Mai come quest’anno ilè in bilico: tanti pretendenti ma nessun favorito.maalle sorprese Best Fifa e. Il premio di Infantino da assegnare a settembre, quello di France Football storicamente celebrato a dicembre. Mai come quest’anno i più importanti premi individuali sono in bilico. Nessuna classifica mettera? d’accordo tutti. Sui candidati di rilievo, pero?, pochi dubbi. Tra loro due italiani:, una stagione “totale”, e, un Europeo dominante. Il ...

