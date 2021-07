Oftalmologia | Piovella SOI lancia allarme | serve più attenzione

Advertising

'Oggi si sostiene che l'oculistica non è salvavita e fa solo prestazioni ambulatoriali - dice- quindi non rientra nei ricoveri economici e nell'attenzione. L'altro grande problema è quello ...... Matteo- e a tutte le opportunità positive che l'italiana mette in campo alla salvaguardia dei pazienti'. Una sanità che, dopo l'emergenza Covid, fatica a ripartire. 'Il nostro ...Roma, 13 lug. (askanews) - 'Perdere la vista è sicuramente meglio che perdere la vita ma chi perde la vista perde il gusto della vita e nel ...L’allarme lanciato dal presidente della Soi (Società Oftalmologica italiana), Matteo Piovella, in occasione del Congresso concluso ieri a Roma. Ma per la politica l’oculistica non è una priorità. “Lo ...