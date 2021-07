Niente intesa con Sala, a Milano i 5S ballano da soli. I pentastellati lombardi puntano su una donna. In pole le attiviste Sironi e Perazzi (Di martedì 13 luglio 2021) A mettere un punto definitivo alla possibilità che il M5S potesse sostenere a Milano la candidatura dell’uscente Beppe Sala, è stato domenica il diretto interessato (“A questo punto la nostra coalizione è chiusa. Io parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso ovviamente anche con Conte, quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città di lavorare sugli elementi convergenti”), e dunque i pentastellati sotto la Madonnina avranno la loro lista. E, dopo la “ricomposizione” della frattura fra il Garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) A mettere un punto definitivo alla possibilità che il M5S potesse sostenere ala candidatura dell’uscente Beppe, è stato domenica il diretto interessato (“A questo punto la nostra coalizione è chiusa. Io parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso ovviamente anche con Conte, quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città di lavorare sugli elementi convergenti”), e dunque isotto la Madonnina avranno la loro lista. E, dopo la “ricomposizione” della frattura fra il Garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte, ...

Advertising

Anonimoperora : @TizianaRossi2 @Annamar56834309 Se era il tuo fidanzato e non avete trovato intesa normale che sia finita. Se era… - libe_anna : @LaPrimaManina Anziché portarlo in aula si poteva cercare un’intesa più ampia e correggere aspetti problematici. In… - ooznerool : @___Alonzo___ @SamueleEsse Saresti riuscito a trovare un intesa per il suo stipendio, e saresti riuscito a venderlo… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Intesa con Grillo niente 'diarchia', con Draghi tratta lui Conte capo 5Stelle “Giust… - LaRossaRissa : “Non c'era da attirare il desiderio. Il desiderio era in colei che lo provocava o non esisteva. C'era fin dal primo… -