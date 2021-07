' Ndrangheta | operazione contro cosca Piromalli | 12 arresti

(Di martedì 13 luglio 2021) Le coschee Molè di Gioia Tauro, dopo i contrasti determinati dall'omicidio del boss Rocco Molè, e dopo gliche in questi anni hanno colpito le due famiglie, hanno deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta operazione

E' quanto emerge dall'"Geolja" che ha stamani ha portato all'arresto di 12 persone - 2 ...per le aziende colpite da attentati dolosi e poi sono stati autorizzati dalla 'a riaprire ...Nella giornata di ieri, 12 luglio, si è conclusa una delle prime fasi processuali dell'antidroga "Aquarius", eseguita il 16 giugno 2020 dai Carabinieri del Nucleo ...alla, in ...(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 13 LUG – Le cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro, dopo i contrasti determinati dall’omicidio del boss Rocco Molè, e dopo gli arresti che in questi anni hanno colpito le due ...L’operazione colpisce alcuni dei soggetti vicini alle più potenti cosche di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, proprio nelle attività illecite essenziali alla conservazione e mantenimento del ...