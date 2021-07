Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale 13 luglio 2021: Ozgur ed Ezgi in prigione, Serdar ha vinto! (Di martedì 13 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata Serale di Mr Wrong, in onda il 13 luglio 2021 su Canale5. Serdar spedisce Ozgur ed Ezgi in prigione, per poi ingannarli nuovamente mettendo a rischio la storia d’amore tra i due. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 luglio 2021) Scopriamo insieme ledelladi Mr, in onda il 13su Canale5.spedisceedin, per poi ingannarli nuovamente mettendo a rischio la storia d’amore tra i due.

Advertising

MediasetPlay : Se non riuscite ad aspettare fino a martedì...trovate qui le anticipazioni dei prossimi episodi di #MrWrong, in ond… - infoitcultura : Mr wrong anticipazioni 13 luglio: Ezgi e Ozgur una notte in prigione - InformazioneOg : Mr wrong anticipazioni 13 luglio: Ezgi e Ozgur una notte in prigione #MrWrong #anticipazioni #Ezgi #Ozgur #prigione - GossipItalia3 : Mr. Wrong – Lezioni d’amore: anticipazioni della trama della puntata in prima serata su Canale 5 martedì 13 luglio… - CorriereCitta : Anticipazioni Mr Wrong, stasera 13 luglio in tv: quando finisce, quante puntate sono, trama episodi #MrWrong -