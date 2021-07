Ma è rimasto un bel ricordo | dice

(Di martedì 13 luglio 2021) Eros Ramazzotti: le foto dei suoi amori guarda le foto Nella sua carriera ha avuto donne desiderate e bellissime – si pensi a Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, tanto per intenderci – ma ha anche detto “no” all’attrice che, forse più di tutte, incarna la sensualità e la bellezza italiane. Eros Ramazzotti e il due di picche a Monica Bellucci In una lunga intervista al Corriere, Eros Ramazzotti, 57 anni, ha raccontato di ...

CorriereUmbria : Eros Ramazzotti e quel no a Monica Bellucci: 'Eravamo liberi... è rimasto un bel ricordo' - Mangos01106858 : Chiaro un bel traguardo la coppa.....sono rimasto impressionato dalla corsa di tutti i compagni di merenda, a mette… - SalvaCostanzo : @donnadimezzo Il manifesto ce lo siamo giocato, ma mi pare da un bel pò. E' rimasto solo Avvenire ormai, ahahah. - QueenMary4983 : @irene_9_9_9 Da così ?? a così è un attimo (si fa x dire) è rimasto triste finché non è arrivato... Bel patatone.... ? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : rimasto bel

Si assiste inermi nel nostropaese a un fenomeno inarrestabile, alla sistematica sottrazione e fruizione alla collettività ... aperta poi una indagine a seguito dell'incidente in cui è...unricordo' . Una storia d'amore che avrebbe potuto nascere e che, invece, non è mai sbocciata. Eros, nel corso dell'intervista, ammette anche di essere una persona che si pente spesso: ...Eros Ramazzotti rivela in una intervista al Corriere della Sera di aver detto “no” a Monica Bellucci: “Era un momento in cui sia ...Eros Ramazzotti confessa di aver detto no a Monica Bellucci: “È rimasto un ricordo bellissimo”. Ma anche di aver rinunciato agli USA per Michelle Hunziker.