Lecco, autobus va in fiamme: autista riesce a salvare 25 bambini (Di martedì 13 luglio 2021) Attimi di paura a Lecco, dove in galleria un autobus ha preso fuoco. L'autista è riuscito a salvare 25 bambini Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per il coraggio dell'autista. Qualche ora fa, un autobus ha preso fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega L'articolo proviene da Inews.it.

