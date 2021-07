La Bce cambia marcia su tassi e inflazione ma…

Leggi su formiche

(Di martedì 13 luglio 2021) La svolta era nell’aria, anche perché la Federal Reserve, 3 mila miglia più a ovest aveva mandato segnali ben precisi. L’era delle politiche monetarie accomodanti volge al tramonto, in favore di un approccio certamente flessibile ma molto meno rispetto al passato. Tradotto, rialzo deie dunque costo del denaro più elevato non più così remoto. Anzi. LA SVOLTA MONETARIA Nei giorni scorsi il presidente della Bce, che finora ha mantenuto il costo del denaro a zero o addirittura negativo, ha annunciato la nuova strategia monetaria dell’Eurotower. Il primo muro da abbattere è quel 2%, il tetto all’che per anni ha guidato come una stella polare ...