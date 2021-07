In che modo la tecnologia in mano agli indigeni può contrastare la deforestazione dell’Amazzonia (Di martedì 13 luglio 2021) La tecnologia satellitare insieme agli smartphone può aiutare le comunità indigene a fermare in maniera incisiva il processo di deforestazione Amazzonia. La conclusione è frutto di un esperimento pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences che dura da almeno un paio di anni e che ha prodotto grandi risultati in tal senso. Lo studio del ricercatore indipendente e autore del documento Jacob Kopas è stato condotto in collaborazione con la Rainforest Foundation US, che ha parlato chiaro: se nel prossimo decennio non dovesse cambiare nulla «si prevede che le popolazioni indigene del bacino amazzonico perderanno 4,4 ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021) Lasatellitare insiemesmartphone può aiutare le comunità indigene a fermare in maniera incisiva il processo diAmazzonia. La conclusione è frutto di un esperimento pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences che dura da almeno un paio di anni e che ha prodotto grandi risultati in tal senso. Lo studio del ricercatore indipendente e autore del documento Jacob Kopas è stato condotto in collaborazione con la Rainforest Foundation US, che ha parlato chiaro: se nel prossimo decennio non dovesse cambiare nulla «si prevede che le popolazioni indigene del bacino amazzonico perderanno 4,4 ...

RobertoBurioni : Non vaccinarsi, sulla base dei dati inequivocabili di sicurezza ed efficacia, è una scelta autolesionista, irrazion… - CarloCalenda : E tuttavia il destino di Roma è legato all’idea debole di nazione che abbiamo in Italia. Un patriottismo sussurrato… - gennaromigliore : Con @matteorenzi per la conferenza stampa di presentazione di #ControCorrente, un libro ma soprattutto un modo di f… - imbarlumidasera : RT @thevisioncom: Pubblicato nell’estate del 1974, “La Storia” di Elsa Morante ci ricorda che il solo modo per emanciparsi dai fascismi è r… - cristi4nov4lli : RT @a_smeriglia: Molto delicato questo modo di dire che i gatti sono stupidi. -