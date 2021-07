Grandi navi davanti Venezia | finalmente deciso stop da governo Ristori e rotte alternative

(Di martedì 13 luglio 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri di stasera e dopo anni di polemiche, nonchè diand go, del decreto sulleche transitano a. Per Mario Draghi "costituisce un importante ...

Advertising

dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - repubblica : Venezia: dal 1 agosto stop alle grandi navi davanti a S.Marco e sul canale della Giudecca - micerco : RT @Corriere: Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - SNazzareni : RT @Corriere: Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi

Rai News

Via libera dal Consiglio dei ministri di stasera e dopo anni di polemiche, nonchè di stop and go, del decreto sulleche transitano a Venezia. Per Mario Draghi "costituisce un importante passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano" e non dimentica i lavoratori tanto che "queste norme ...Nel corso del Cdm è stato anche approvato il decreto legge che blocca il passaggio delle, dal primo agosto, nel canale della Giudecca e davanti a San Marco a Venezia. Draghi: "Spendere ...Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri questa sera: dal primo agosto le grandi navi non potranno più transitare davanti a San Marco e sul canale della Giudecca a Venezia. Una de ...Via libera del Cdm al decreto: non potranno più passare davanti a San Marco e nell'intero Canale della Giudecca. Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera. Franceschini: "Gio ...