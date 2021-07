Fortnite, LeBron James protagonista di un trailer che conferma il suo arrivo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) LeBron James fa il proprio debutto nella Serie di Icone di Fortnite con uno spettacolare trailer, confermando le voci degli ultimi giorni.. LeBron James è arrivato in Fortnite, facendo il proprio ingresso nella Serie di Icone del battle royale di Epic Games: lo conferma il breve ma spettacolare trailer pubblicato per l’occasione. Vengono dunque confermate le teorie di vari dataminer che indicavano LeBron James come prossima Serie di Icone in Fortnite: il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021)fa il proprio debutto nella Serie di Icone dicon uno spettacolarendo le voci degli ultimi giorni..è arrivato in, facendo il proprio ingresso nella Serie di Icone del battle royale di Epic Games: loil breve ma spettacolarepubblicato per l’occasione. Vengono dunquete le teorie di vari dataminer che indicavanocome prossima Serie di Icone in: il ...

