Ford F-150 Shelby, l'evoluzione del pick-up: l'eccesso è il suo mestiere (Di martedì 13 luglio 2021) Il Ford F-150 Shelby è uno di quei pick-up che raramente si vedono fuori dagli Stati Uniti. Già non è così usuale vedere in Europa i pick-up tradizionali, ma i modelli estremi come questo F-150 o come il Dodge Ram TRX sono davvero delle mosche bianche. Il motivo è presto detto: il Ford F-150 Shelby è una specie di mostro con la bellezza di 775 cavalli, tirati fuori da un 5 litri V8 Ford ampiamente modificato, dotato anche di un compressore volumetrico. Un oggetto per appassionati piuttosto facoltosi, visto che in America il suo prezzo parte da circa 115.000 dollari e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ford 150 Caduta libera del diesel: Ford cancella il 3.0 sulla F - 150 - FormulaPassion.it Anche Ford infatti ha deciso di eliminare dall'offerta del suo pick - up di punta, il modello F - 150, la motorizzazione diesel . Diversi i motivi dietro a questa scelta . Sicuramente c'è una domanda ...

"Affitto, bollette e cibo", così cambia il crowdfunding (13/07/2021) ... con un aumento del 150% rispetto al 2019. A febbraio, Tim Cadogan, l'amministratore delegato di ... Laurene Powell Jobs, con Apple e Ford Foundation, aperta nell'aprile 2020, che finora ha raccolto più ...

Ford F-150: addio al motore Power Stroke V6 diesel QN Motori Mustang 100% elettrica con tecnologia Brembo Ford annuncia l’apertura degli ordini per Mustang Mach-E GT, la versione più performante del nuovo Suv completamente elettrico lanciato a inizio 2021 dal costruttore Usa. Sistema frenante Brembo. La p ...

Caduta libera del diesel: Ford cancella il 3.0 sulla F-150 Ford ritiene che il motore ibrido sia un'opzione migliore per il suo pick-up di punta, dando un'altra spinta verso il baratro al diesel ...

