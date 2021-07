Donnarumma: “Dopo il rigore non avevo capito avessimo vinto” (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora un altro e ce la facciamo. Dai dai dai. Avrà pensato questo Gigio Donnarumma Dopo il rigore parato a Saka. Dopo aver messo le manone sul tiro dell’avversario inglese si è voltato verso la linea di fondo e ha iniziato a camminare, serio, con la faccia ancora tesa. Non lo aveva capito. Gigio Donnarumma non aveva capito di avere appena portato l’Italia sul tetto d’Europa. Lo ha spiegato a Sky Sport: “Al rigore non ho esultato perché non avevo capito che avessimo vinto. Ho guardato ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora un altro e ce la facciamo. Dai dai dai. Avrà pensato questo Gigioilparato a Saka.aver messo le manone sul tiro dell’avversario inglese si è voltato verso la linea di fondo e ha iniziato a camminare, serio, con la faccia ancora tesa. Non lo aveva. Gigionon avevadi avere appena portato l’Italia sul tetto d’Europa. Lo ha spiegato a Sky Sport: “Alnon ho esultato perché nonche. Ho guardato ...

