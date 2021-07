(Di martedì 13 luglio 2021) Valter De, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua trasmissione Radio Goal. Di seguito sono riportate le sue parole: "Dovesse partire, in azzurro potrebbe arrivare Salvatore. In rosa il Napoli si ritroverebbe ben cinque campioni d'Europa"

Advertising

Spazio_Napoli : De Maggio svela: 'Idea Sirigu per sostituire David Ospina' - gilnar76 : De Maggio svela: 'Idea Sirigu per sostituire David Ospina' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio svela

Tutto Napoli

"Apprezzo serie introspettive "Cirri - come Colomba solitaria, Godless, Hell on Wheels e ... Il film è stato pure presentato allo Short Film Corner di Cannes, neldel 2014, e il regista ...Francesco Scognamiglioil suo nuovo percorso creativo. Lo stilista ha appena presentato a Milano la prima collezione ... A, Scognamiglio aveva comunicato l'allontanamento dall'omonima casa ...Questi i criteri di compilazione svelati dalla Lega:a) non vi possono essere più di ... esso scatterà domenica 22 agosto e terminerà domenica 22 maggio 2022. (QUOTIDIANO NAZIONALE) Come funziona ...Per sapere tutto dei teatri della Campania, di Napoli e dintorni! Anteprime e recensioni degli spettacoli teatrali, interviste e approfondimenti.