Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 61 anni a Grosseto, oggi 13 luglio. E 65 contagi (Di martedì 13 luglio 2021) E' morto per Coronavirus, oggi 13 luglio 2021, in Toscana, un uomo di 61 anni. Risiedeva a Grosseto. Con lui salgono a 6.892 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.221 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 508 ad Arezzo, 336 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) E'per132021, in, undi 61. Risiedeva a. Con lui salgono a 6.892 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.221 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 508 ad Arezzo, 336 a Siena, 189 a, 91 persone sono decedute in, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana, #13luglio ?? 65 nuovi casi ?? 6.849 tamponi eseguiti ?? 72 ricoverati (-8 d… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 61 anni a Grosseto, oggi 13 luglio. E 65 contagi - AouSenese : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana, #13luglio ?? 65 nuovi casi ?? 6.849 tamponi eseguiti ?? 72 ricoverati (-8 da ie… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 65 nuovi casi, 67 guarigioni, un decesso, 8 ricoveri in meno in Toscana - toscanamedianew : Covid, in Toscana un morto e 15 casi gravi -