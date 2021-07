“Col vento in faccia” Cecilia Capriotti in costume è un vero gioiello! (Di martedì 13 luglio 2021) Cecilia Capriotti si presenta col vento in faccia e un costume che mette in risalto le sue forme “superiori”: non è un vero gioiello? L’estate è un periodo dell’anno davvero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 luglio 2021)si presenta coline unche mette in risalto le sue forme “superiori”: non è ungioiello? L’estate è un periodo dell’anno dav… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

donvaster91 : La desolazione che era nella sera S'è soffiata via col vento, s'è soffiata via col rum S'è soffiata via da dove era ammorsata - angilisk : @saraxlouh COL VENTO COSÌ FORTE - IolandaDesigner : “Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte. Soltanto per stasera. Amore e… - ROCKNLIP : COL VENTO COSI FORTE NON DIRMI BUONANOTTE - givcinto : RT @saliciciechii: stasera ho voglia di smezzarmi una canna con qualcuno, magari sul balcone col vento che tira. per poi passare la serata… -