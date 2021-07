Cannes 2021, Nanni Moretti: "Più passa il tempo, più mi piace questo lavoro" (Di martedì 13 luglio 2021) Ora ho un rapporto più tranquillo con la stampa, leggo un paio di quotidiani al giorno ". La struttura del film altera quella del romanzo, che presenta tre storie separate che non si incontrano mai. ... Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Ora ho un rapporto più tranquillo con la stampa, leggo un paio di quotidiani al giorno ". La struttura del film altera quella del romanzo, che presenta tre storie separate che non si incontrano mai. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - Radio3tweet : Lo dico da spettatore: io senza andare al cinema non so stare. Quarantacinque minuti con un Nanni Moretti travolgen… - OnlyPopPlease1 : RT @IOdonna: Per spiegare Anna ai più piccoli ma anche no (presto in Italia) - IOdonna : Per spiegare Anna ai più piccoli ma anche no (presto in Italia) -