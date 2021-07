Alessandria, uccide il marito in casa: “Stanca dei maltrattamenti su di me e su mio figlio” (Di martedì 13 luglio 2021) Alessandria, uccide il marito in casa. Una donna di 60 anni è accusata dell’omicidio del marito, suo coetaneo, avvenuto nel pomeriggio di ieri 11 luglio nella loro abitazione. La donna è stata fermata e interrogata durante la notte secondo le prime indiscrezioni. Ancora sconosciute le dinamiche e il movente dell’omicidio. Indagano le forze dell’ordine. Avrebbe ucciso il marito nella loro abitazione di Borghetto Borbera, un piccolo paese delle valli alessandrine. Secondo le forze dell’ordine, Agostina Barbieri avrebbe compiuto l’omicidio nel primo pomeriggio di ieri 11 luglio ed è stata ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 13 luglio 2021)ilin. Una donna di 60 anni è accusata dell’omicidio del, suo coetaneo, avvenuto nel pomeriggio di ieri 11 luglio nella loro abitazione. La donna è stata fermata e interrogata durante la notte secondo le prime indiscrezioni. Ancora sconosciute le dinamiche e il movente dell’omicidio. Indagano le forze dell’ordine. Avrebbe ucciso ilnella loro abitazione di Borghetto Borbera, un piccolo paese delle valli alessandrine. Secondo le forze dell’ordine, Agostina Barbieri avrebbe compiuto l’omicidio nel primo pomeriggio di ieri 11 luglio ed è stata ...

