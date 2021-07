Wembley, finale Europeo: tifosi inglesi aggrediscono gli italiani I video (Di lunedì 12 luglio 2021) Il clima intorno alla finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra non è stato dei migliori. I tifosi inglesi, spesso ubriachi, hanno invaso Londra per tutta la giornata creando anche qualche momento di tensione. E' successo anche allo stadio Wembley come mostra il video: alcuni supporter della nazionale di Roberto Mancini sono stati aggrediti da inglesi rendendo necessario l'intervento degli steward Via Twitter Leggi su panorama (Di lunedì 12 luglio 2021) Il clima intorno alladell'tra Italia e Inghilterra non è stato dei migliori. I, spesso ubriachi, hanno invaso Londra per tutta la giornata creando anche qualche momento di tensione. E' successo anche allo stadiocome mostra il: alcuni supporter della nazionale di Roberto Mancini sono stati aggrediti darendendo necessario l'intervento degli steward Via Twitter

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? Le voci dei tifosi azzurri in arrivo a #Wembley per la Finale ???????? #ITA #ITAING #ItaliaInghilterra… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La polizia britannica è intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Ita… - concyko : RT @fanpage: L'arco di Wembley s'illumina col tricolore #ItaliaInghilterra #Euro2020final -