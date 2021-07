Tragico incidente tra Solero e Felizzano | un morto e quattro feriti

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nella strada che daporta aun giovane di 27 anni ha perso la vita in un: due le auto coinvolte, che si sono scontrate frontalmente, e, di cui uno in codice rosso. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesGravissimostradale nella notte di lunedì 12 luglio tra, in Piemonte, dopo la festa per la vittoria dell’Italia agli Europei. Intorno alle 4,30 lungo la provinciale 10 si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili che ha provocato la morte di ...