Traffico Roma del 12-07-2021 ore 20 | 00

(Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buonasera e Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilancora disagi sul Raccordo Anulare un incidente lungo la strada interna è causa di code tra le uscite Cassia bis Veientana e Salaria in direzione quindi Nomentana ancora in interno abbiamo coda pertra l’uscita centrale del latte e La Rustica difficoltà nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna dopo un altro incidente provoca incolonnamenti a partire dall’uscita Pontina sino allo svincolo Appia L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita Ardeatina incidente anche sul ...

UN INCIDENTE IN ESTERNA E' LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI PER INTENSO TRA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA CI ... Caos in A12 per un mezzo in fiamme tra gli svincoli di Brugnato e Carrodano verso Genova. Al momento il tratto risulta chiuso con disagi e code. Una situazione che si aggiunge alle code per i cantieri ...