The Witcher 3: CD Projekt RED svela l'action figure ufficiale di 'Yennefer Kunoichi' (Di lunedì 12 luglio 2021) La Yennefer di Vengerberg di The Witcher 3 è stata reimmaginata come un Kunoichi nella nuovissima statuetta di CD Projekt RED. Potete preordinarla presso il negozio dello studio per 320 euro (più 26 euro circa di spese di spedizione) e sarà disponibile a dicembre. La figura è di circa 43 cm, realizzata in polystone e dipinta a mano. Si chiama Yennefer la Kunoichi. In questa interpretazione, è in cima a un tetto in stile giapponese feudale con uno striscione con il simbolo del Witcher e un gatto bianco e arancione. "Pochi possono padroneggiare le arti oscure del ninjutsu", ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Ladi Vengerberg di The3 è stata reimmaginata come unnella nuovissima statuetta di CDRED. Potete preordinarla presso il negozio dello studio per 320 euro (più 26 euro circa di spese di spedizione) e sarà disponibile a dicembre. La figura è di circa 43 cm, realizzata in polystone e dipinta a mano. Si chiamala. In questa interpretazione, è in cima a un tetto in stile giapponese feudale con uno striscione con il simbolo dele un gatto bianco e arancione. "Pochi possono padroneggiare le arti oscure del ninjutsu", ...

