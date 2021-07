Santi Ermacora e Fortunato | 12 luglio benedizione della città di Udine

(Di lunedì 12 luglio 2021) La festa dei, martiriChiesa di Aquileia, patroni dell’Arcidiocesi eregione, quale occasione per invocare la loro intercessione su tutta la Chiesa diocesana e pregare insieme innanzitutto per il suo impegno missionario. Lunedì 12, solennità dei, alle ore 10.30, sempre in Cattedrale di, mons. Mazzocato presiederà l’Eucaristia e al termineliturgia eucaristica, alle 11.30, si terrà la...

Da precisare che ie Fortunato sono non solo patroni della città di Udine, ma anche delle Arcidiocesi di Udine e di Gorizia e sono stati scelti qualiprotettori della Regione ...In occasione della celebrazione deiPatroni di Udinee Fortunato del 12 luglio , in piazza Duomo alle ore 20:45 si terrà il consueto concerto di musica classica eseguito dalla FVG Orchestra e dal Coro del Friuli Venezia ...La festa dei santi Ermacora e Fortunato, martiri della Chiesa di Aquileia, patroni dell’Arcidiocesi e della regione, quale occasione per invocare la loro intercessione su tutta la Chiesa diocesana e ..."C'è un comando di Gesù che ha orientato in modo decisivo la vita degli apostoli e la vita della Chiesa"; si tratta del "Duc in altum!" rivolto a Pietro e gli altri apostoli che avevano faticato tutta ...