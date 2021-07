Renault - De Meo: Faremo le elettriche pop. Ma per la transizione dobbiamo puntare sulle ibride (Di lunedì 12 luglio 2021) dobbiamo salvare la tecnologia ibrida, l'unica in grado di garantire un'alternativa per chi non potrà avere accesso alle auto elettriche ancora a lungo. Luca De Meo lancia l'appello ai legislatori europei che si apprestano a discutere del possibile bando per la vendita dei motori termici a partire forse dal 2035, oltre che i nuovi limiti di emissioni di CO2. Il ceo del Gruppo Renault è venuto in Italia per la prima volta dalla sua nomina, avvenuta a gennaio 2020, per incontrare i vertici della filiale italiana, la stessa da cui 28 anni fa ha mosso i primi passi nel mondo dell'auto. E nel corso di un incontro con la stampa ha parlato di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021)salvare la tecnologia ibrida, l'unica in grado di garantire un'alternativa per chi non potrà avere accesso alle autoancora a lungo. Luca De Meo lancia l'appello ai legislatori europei che si apprestano a discutere del possibile bando per la vendita dei motori termici a partire forse dal 2035, oltre che i nuovi limiti di emissioni di CO2. Il ceo del Gruppoè venuto in Italia per la prima volta dalla sua nomina, avvenuta a gennaio 2020, per incontrare i vertici della filiale italiana, la stessa da cui 28 anni fa ha mosso i primi passi nel mondo dell'auto. E nel corso di un incontro con la stampa ha parlato di ...

