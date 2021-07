Pensioni, pagamento in anticipo: le date di agosto 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Dall’inizio della pandemia, il pagamento delle Pensioni è stato anticipato e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni. Anche per il mese di agosto, dunque, il pagamento delle Pensioni avviene in anticipo secondo la consueta turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento. Pensioni, pagamento in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Dall’inizio della pandemia, ildelleè stato anticipato e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni. Anche per il mese di, dunque, ildelleavviene insecondo la consueta turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento.in ...

Pensioni, pagamento in anticipo: le date di agosto 2021 QuiFinanza Reddito di emergenza luglio: due pagamenti in arrivo Quando arrivano i pagamenti del reddito di emergenza di luglio? Scopri la data delle prossime ricariche del Rem.

