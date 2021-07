OnePlus Nord si aggiorna e migliora l’autonomia | Moto G9 ottiene Android 11

Advertising

infoitscienza : OnePlus Nord 2 5G: data di presentazione e SoC sono ufficiali - infoitscienza : OnePlus Buds Pro arriveranno insieme al Nord 2 - infoitscienza : L'aggiornamento OnePlus Nord OxygenOS 11.1.4.4 viene lanciato in India per migliorare la durata della batteria e co… - infoitscienza : OnePlus Nord, migliore autonomia con l’ultimo aggiornamento - infoitscienza : OnePlus Nord, l'ultimo update migliora la batteria ma introduce il throttling -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Nord

... ma anche di ' consumo energetico ridotto in scenari specific i', e di interventi volti a risolvere problemi di surriscaldamento: insomma, sembra che anchesia stato interessato da ...L'aggiornamento dovrebbe migliorare l'autonomia die ridurre il surriscaldamento dello smartphone in scenari specifici, mentre il brand sembra aver risolto il problema della ricezione in ...Il changelog descrive dei miglioramenti all'autonomia che ricordano molto il throttling volontario introdotto su OnePlus 9 e 9 Pro.OnePlus ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Nord 5G. Lo smartphone verrà portato con questo nuovo update alla versione di OxygenOS 11.1.4.4.