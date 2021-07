Moda Uomo – Lo stile anche sotto le coperte (Di lunedì 12 luglio 2021) Chi lo ha detto che bisogna essere alla Moda solo alla luce del sole? La cura di sé stessi, del proprio aspetto e stile, deve avvenire in ogni occasione, specialmente a letto. Ecco quindi che si può essere alla Moda anche sotto le coperte, rispettando ovviamente quelli che sono gli aspetti più ricercati in un capo di abbigliamento notturno: comfort e capacità di far rimanere costante la temperatura del corpo. Pigiama invernale Uomo – Un indumento non di poco conto I pigiami Uomo per l’inverno, rientrano tra i capi più acquistati quando cominciano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Chi lo ha detto che bisogna essere allasolo alla luce del sole? La cura di sé stessi, del proprio aspetto e, deve avvenire in ogni occasione, specialmente a letto. Ecco quindi che si può essere allale, rispettando ovviamente quelli che sono gli aspetti più ricercati in un capo di abbigliamento notturno: comfort e capacità di far rimanere costante la temperatura del corpo. Pigiama invernale– Un indumento non di poco conto I pigiamiper l’inverno, rientrano tra i capi più acquistati quando cominciano ...

Advertising

tailoredkid : RT @vogue_italia: Christian Louboutin e tutti i modelli più cool della stagione! - vogue_italia : Christian Louboutin e tutti i modelli più cool della stagione! - tormalina33 : Abbattuta per moda l’ultima differenza tra l’uomo e l’animale - e_cavagna : Abbattuta per moda l’ultima differenza tra l’uomo e l’animale - vogue_italia : La camicia rosa uomo come non l'avete mai vista ?? -