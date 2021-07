Maltempo in Toscana: codice giallo per l’arrivo di forti temporali (Di lunedì 12 luglio 2021) Una rapida perturbazione con temporali anche forti è in arrivo su tutta la Toscana a partire dalle 8 di martedì 13 luglio 2021, fino a mezzanotte. Nella stessa giornata, in serata, a partire dalle 20 fino a mezzanotte è previsto mare agitato su tutto l’Arcipelago a nord dell’isola d’Elba e lungo la costa a nord di Piombino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) Una rapida perturbazione conancheè in arrivo su tutta laa partire dalle 8 di martedì 13 luglio 2021, fino a mezzanotte. Nella stessa giornata, in serata, a partire dalle 20 fino a mezzanotte è previsto mare agitato su tutto l’Arcipelago a nord dell’isola d’Elba e lungo la costa a nord di Piombino L'articolo proviene da Firenze Post.

