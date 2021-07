Italia campione d’Europa | Piazze in festa ovunque | la gente esulta senza timori per assembramenti

(Di lunedì 12 luglio 2021) A Napoli fuochi d'artificio, botti e caroselli d'auto come a Capodanno: le 'batterie' sono state fatte esplodere in diversi quartieri della città ed anche sul lungomare. In giro auto con le bandiere dell'fuori dai finestrini L'articolo proviene da Firenze Post.

L'd'Europa- Inghilterra, la fotostoria della partita- Inghilterra 4 - 3 ai rigori, le pagelle: Donnarumma decisivo, Chiellini Braveheartd'Europa, ...Era l'di Totti, Nesta, Del Piero. Fino al 90' erad'Europa poi, il gol maledetto di Wiltord. Oggi anche quegli ex ragazzi in lacrime diventati possono finalmente gioire per il ...Come nel 2006, ancora ai rigori dopo una partita pazza. Ma alla parata decisiva di Donnarumma c’è solo l’urlo per la vittoria. Ed esplode con i fuochi d’artificio che illuminano il cielo di una Milano ...L'Italia c'è. Potevamo vincere o perdere e abbiamo vinto alla grande, e comunque l'Europeo ci consegna un'idea di Paese, attraverso la sua Nazionale, che ...