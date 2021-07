Il reddito di cittadinanza è stato un flop, ma il referendum di Renzi può rianimarlo (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal giorno in cui il reddito di cittadinanza è stato varato dal governo gialloverde, non c’è sondaggista, analista, cronista o cartomante che non lo abbia bollato come il provvedimento più impopolare. Quale che fosse il carattere dell’analisi o la metodologia di rilevazione – a campione, a naso, a casaccio – la misura finiva sempre ai primi posti nella classifica delle più detestate dagli italiani, con la stessa perentoria fermezza con cui, in campagna elettorale, era stata definita invece l’arma segreta, l’asso nella manica, la vera chiave del successo elettorale del Movimento 5 stelle, oltre che il simbolo di tutto quello che la sinistra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal giorno in cui ildivarato dal governo gialloverde, non c’è sondaggista, analista, cronista o cartomante che non lo abbia bollato come il provvedimento più impopolare. Quale che fosse il carattere dell’analisi o la metodologia di rilevazione – a campione, a naso, a casaccio – la misura finiva sempre ai primi posti nella classifica delle più detestate dagli italiani, con la stessa perentoria fermezza con cui, in campagna elettorale, era stata definita invece l’arma segreta, l’asso nella manica, la vera chiave del successo elettorale del Movimento 5 stelle, oltre che il simbolo di tutto quello che la sinistra ...

lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - lucatelese : Ho già pronto uno slogan efficacissimo per il successo del referendum Renzi contro il reddito di cittadinanza: “Se perdo vado a casa”. - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - StudioCanu : Cosa succede al reddito di cittadinanza quando si va in pensione? - sorbi_patrizia : RT @SecolodItalia1: Il reddito di cittadinanza deve sparire, la legnata di Porro: “Generazione di disadattati al lavoro” -