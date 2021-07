I campioni d'Europa da Mattarella e Draghi (Di lunedì 12 luglio 2021) Per le strade di Roma è ancora una festa: passa il pullman con i giocatori della nazionale e tutti si affacciano ad applaudire, mentre le automobili riprendono a suonare i clacson come se fosse ancora la notte della vittoria. L'Italia di Mancini è tornata in città e ad aspettarla ci sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Gli incontri si terranno nel pomeriggio, prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi. Qui è possibile seguire la diretta. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Per le strade di Roma è ancora una festa: passa il pullman con i giocatori della nazionale e tutti si affacciano ad applaudire, mentre le automobili riprendono a suonare i clacson come se fosse ancora la notte della vittoria. L'Italia di Mancini è tornata in città e ad aspettarla ci sono il presidente della Repubblica, Sergio, e il presidente del Consiglio, Mario. Gli incontri si terranno nel pomeriggio, prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi. Qui è possibile seguire la diretta.

Advertising

locamanuel73 : Non ho la minima idea di cosa scrivere . Siamo Campioni D’Europa !!!! - acmilan : You battled and suffered, we cheered all together for this great goal: congratulations to the @azzurri, CAMPIONI D'… - Pirlo_official : Campioni d’Europa... grandissimi ragazzi... complimenti a tutti ... finalmente è tornata in Italia ??????????????… - riccardorescio : RT @TommasoSacchi: Che Italia ! Che gioia ! Che risveglio ! CAMPIONI D’EUROPA ???????? - mardika : RT @RafaelNadal: Auguri Italia????!! Campioni d’Europa! Bravi!!! @azzurri -