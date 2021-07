Festa azzurra sul pullman scoperto

(Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale di Mancini ha salutato i tifosi per le vie della capitale. Cori, canti e sfottò per la vittoria a Wembley, contro l’Inghilterra, nella finale di Euro2020. mc/red su Il Corriere della Città.

Il giocatore della Juventus viene da una stagione difficile, ma in maglia azzurra ha ritrovato lo smalto perduto. Per Bernardeschi, però, i festeggiamenti proseguiranno anche il 13 luglio visto che ...Ore 17.25 Il presidente Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale con la squadra: '... Ieri abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il Paese, che ha potuto finalmente festeggiare'. '..."Ndo stai?". La battuta di Mario Draghi accompagna la giornata di festa degli Azzurri, tornati in trionfo in Italia dopo la vittoria degli Europei. Il Presidente del Consiglio sta leggendo il discorso ...