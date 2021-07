Europei, gli azzurri arrivati a Roma: nel pomeriggio da Mattarella e Draghi (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli azzurri campioni d’Europa sono atterrati poco dopo le 6 a Fiumicino. La nazionale di Roberto Mancini, che ieri sera a Wembley ha battuto l’Inghilterra ai rigori per 3-2, alle 17 sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle 18.30 dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”, ha commentato a caldo ieri sera il capo dello Stato a Wembley per seguire la partita. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Glicampioni d’Europa sono atterrati poco dopo le 6 a Fiumicino. La nazionale di Roberto Mancini, che ieri sera a Wembley ha battuto l’Inghilterra ai rigori per 3-2, alle 17 sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioe alle 18.30 dal premier Marioa Palazzo Chigi. “Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”, ha commentato a caldo ieri sera il capo dello Stato a Wembley per seguire la partita. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Europei gli L'Italia campione d'Europa atterrata a Fiumicino. Oggi attesa da Mattarella e Draghi Gli Azzurri sono quindi arrivati all'hotel, dove ad attendere Chiellini , che è sceso dal bus con ... presente ieri allo stadio londinese di Wembley per la finale degli Europei, e alle 18:30 dal ...

"Presidente ha portato fortuna", Mattarella festeggia gli Europei con personale aereo presidenziale Londra, 12 luglio 2021 Il Presidente della Repubblica Mattarella viene accolto dal tricolore sull'aereo presidenziale che lo riporta da Londra a Roma: "Presidente, ha portato fortuna", dice un membro ...

