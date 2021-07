Europei, gli amici di Mancini: 'E' il suo capolavoro (Di lunedì 12 luglio 2021) "E' il capolavoro di Mancini, e' questo il punto piu' alto della sua carriera", a dirlo sono gli amici di sempre del commissario tecnico della Nazionale campione d'Europa, che hanno seguito la finale ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "E' ildi, e' questo il punto piu' alto della sua carriera", a dirlo sono glidi sempre del commissario tecnico della Nazionale campione d'Europa, che hanno seguito la finale ...

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - LiaCapizzi : 'Questa vittoria senza lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, si a… - _killmymind28 : RT @Fede_ProudOfLou: Ok il sesso è bello, ma vuoi mettere l'Italia che vince gli Eurovision e gli Europei di calcio? - smilypapiking : RT @f_ronchetti: Mattarella è stato ignorato deliberatamente dal principe William prima, dopo e durante il match e qui ci facciamo venire l… -