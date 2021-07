Europei | Draghi accoglie Nazionale davanti P Chigi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) – Il premier Marioha attesopalazzoladi calcio, in arrivo in pulmann dal Quirinale, per la cerimonia in programma nella sede del governo. Il premier ha accolto subito Giorgio Chiellini, coppa in mano, e il Ct Roberto Mancini. Poi ha scattato alcune foto con i calciatori prima dell’avvio della cerimonia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

