Euro 2020 | Gravina | “Volevamo dare una grande risposta”

"Siamo contenti per il fatto che il presidente Mattarella abbia potuto gioire con noi: sappiamo bene che in Italia c'è una esplosione di festa. Siamo molto felici: avevamo voglia di dare una grande risposta". Così Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Nazionale di Mancini a Euro 2020, battendo in finale l'Inghilterra. "È stata una testimonianza di grande affetto per tutto il nostro Paese. Venivamo da un lungo periodo difficile: risposta importante" ha sottolineato il numero uno della Federcalcio.

