Euro 2020 | dalla fase a gironi al trionfo a Wembley | tutti i gol degli Azzurri – Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dall’esordio allo stadio Olimpico di Roma alfinale adi. L’avventura della Nazionale di Mancini, in questipei itineranti, è durata un mese. Ma gli, partita dopo partita, non senza alcune difficoltà, hanno saputo reggere il ritmoincontri, rimanendo imbattuta in tutte le partite. Nel primo match la nazionale si è imposta per 3 a 0 contro la Turchia. Stesso risultato, nella partita successiva, contro la Svizzera. Il gol di Pessina è stato decisivo per battere poi il Galles 1 a 0. Negli ottavi di finale contro l’Austria, 2 a 1. ...

Mario Draghi, dopo Sergio Mattarella al Quirinale, ha accolto la Nazionale di calcio campione d'Europa e Matteo Berrettini all'ingresso di Palazzo Chigi, uscendo sulla piazza. 'I vostri successi sono ...Dall'esordio allo stadio Olimpico di Roma al trionfo finale a Wembley di. L'avventura della Nazionale di Mancini, in questi Europei itineranti, è durata un mese. Ma gli Azzurri, partita dopo partita, non senza alcune difficoltà, hanno saputo reggere il ritmo ...Fiori d'arancio per il calciatore toscano, attaccante della Nazionale e della Juventus Federico Bernardeschi l'ex protagonista del Grande Fratello 10, Veronica Ciardi. Il matrimon ...Agli inglesi non va proprio giù che l'Italia abbia vinto Euro 2020 e per questo online è apparsa una petizione che sta raccogliendo migliaia di firme e che ha come obiettivo ...