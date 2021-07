Doppia festa per Bobo Vieri: vittoria Azzurri e compleanno. La bombeer ha portato fortuna? (Di lunedì 12 luglio 2021) Brindisi con bombeer. Ora Bobo Vieri è davvero al settimo cielo: ieri la nazionale Azzurra ha vinto, oggi è il suo compleanno, la sua bombeer vola con una produzione di 2 milioni di bottiglie. E tra l'altro hanno portato fortuna agli Azzurri, vist che Bobo alcuni mesi fa aveva lanciato la birra per gli Europei. Missione riuscita: coppa conquistata dai ragazzi di Mancini. Ora Vieri segna un altro gol con il suo tocco magico. Infallibile. La bombeer (la birra di Vieri – lo ricordiamo – è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Brindisi con. Oraè davvero al settimo cielo: ieri la nazionale Azzurra ha vinto, oggi è il suo, la suavola con una produzione di 2 milioni di bottiglie. E tra l'altro hannoagli, vist chealcuni mesi fa aveva lanciato la birra per gli Europei. Missione riuscita: coppa conquistata dai ragazzi di Mancini. Orasegna un altro gol con il suo tocco magico. Infallibile. La(la birra di– lo ricordiamo – è ...

