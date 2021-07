Cosa ha detto Bonucci ai tifosi inglesi dopo la vittoria agli Europei (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ne dovete mangiare ancora, ancora pastasciutta dovete mangiare”. Leonardo Bonucci non contiene l’entusiasmo dopo la vittoria di Wembley. Il neocampione europeo ha rivolto la frase i numerosi tifosi inglesi presenti allo stadio, che per oltre 120 minuti hanno supportato la propria squadra, fischiando contro le azioni azzurre. “Ne dovete mangiare pastasciutta” dice agli spalti, nei momenti che precedono la premiazione, mentre al suo fianco cammina Giorgio Chiellini, altro veterano della nazionale italiana, come lui protagonista in campo in questa finale. Bonucci nella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ne dovete mangiare ancora, ancora pastasciutta dovete mangiare”. Leonardonon contiene l’entusiasmoladi Wembley. Il neocampione europeo ha rivolto la frase i numerosipresenti allo stadio, che per oltre 120 minuti hanno supportato la propria squadra, fischiando contro le azioni azzurre. “Ne dovete mangiare pastasciutta” dicespalti, nei momenti che precedono la premiazione, mentre al suo fianco cammina Giorgio Chiellini, altro veterano della nazionale italiana, come lui protagonista in campo in questa finale.nella ...

Advertising

frafacchinetti : COSA VI AVEVO DETTO! Come il 2006 Noi siamo ITALIANI, in mutande davanti alla TiVù, e amiamo rovinare la festa agli… - matteorenzi : “La mia carriera è stato un continuo sorprendermi e questo è il massimo: gioire di una piccola o grande cosa signif… - IlContiAndrea : Raccogli ciò che hai seminato. Felice per i #Maneskin che dopo la vittoria all’#Eurovision stanno ottenendo consens… - CloudsInClod : @Francescoiava Eh no. Non è la stessa cosa per niente. Sui festeggiamenti da esaltati ho già detto la mia, qui parl… - forexandjam : @delinquentweet Se se se..... Ieri hanno solo fatto figure di palta. Dalla nostra bandiera, fischi, presunzione e a… -