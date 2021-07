Come capire se qualcuno legge i tuoi messaggi Whatsapp? Ecco il trucco semplicissimo ed efficace (Di lunedì 12 luglio 2021) Caccia alla (doppia) spunta blu. E’ il metodo più semplice, efficace e immediato, per capire se quando mandiamo un messaggio su Whatsapp, viene letto dal nostro amico/interlocutore. Piccolo recap: una sola spunta grigia sulla messaggistica istantanea più popolare al mondo significa che hai mandato il messaggio con successo, ma non è stato ricevuto, con due spunte il messaggio è stato recapitato, con le spunte blu il tuo interlocutore ha preso visione del messaggio. Al 100%. Whatsapp, la messaggistica istantanea più ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Caccia alla (doppia) spunta blu. E’ il metodo più semplice,e immediato, perse quando mandiamo uno su, viene letto dal nostro amico/interlocutore. Piccolo recap: una sola spunta grigia sullastica istantanea più popolare al mondo significa che hai mandato ilo con successo, ma non è stato ricevuto, con due spunte ilo è stato recapitato, con le spunte blu il tuo interlocutore ha preso visione delo. Al 100%., lastica istantanea più ...

