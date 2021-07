C’è ancora qualcuno che ha il coraggio di chiamarlo Dollarumma? (Di lunedì 12 luglio 2021) BREXIT IS COMING HOME. Stavolta gli albionici oltre che perfidi sono stati superbi. Il calcio che doveva tornare a casa e invece vola a Roma con la coppa. I tifosi che ingollano alcol e fanno i vandali, come nella loro peggiore tradizione animalesca. I fischi iniziali all’inno di Mameli. Lo stadio che si svuota durante la premiazione. E’ finita male per gli isolani oltre la Manica. Loro Brexit, noi remain with the cup – 4 PARIGI VAL BENE UN EUROPEO. Ci sarà ancora qualcuno che avrà il coraggio di chiamarlo Dollarumma? Gigione da Pompei è stato il Re Leone di Wembley. E’ arrivato agli Europei massacrato per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) BREXIT IS COMING HOME. Stavolta gli albionici oltre che perfidi sono stati superbi. Il calcio che doveva tornare a casa e invece vola a Roma con la coppa. I tifosi che ingollano alcol e fanno i vandali, come nella loro peggiore tradizione animalesca. I fischi iniziali all’inno di Mameli. Lo stadio che si svuota durante la premiazione. E’ finita male per gli isolani oltre la Manica. Loro Brexit, noi remain with the cup – 4 PARIGI VAL BENE UN EUROPEO. Ci saràche avrà ildi? Gigione da Pompei è stato il Re Leone di Wembley. E’ arrivato agli Europei massacrato per ...

