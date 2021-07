Calciomercato Atalanta, Latte Lath in prestito alla Spal (Di lunedì 12 luglio 2021) BERGAMO - L' Atalanta ha definito quattro movimenti di mercato con la Cremonese . Il club nerazzurro ha infatti annunciato "di aver acquisito dalla Cremonese il calciatore classe 2003 Lorenzo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) BERGAMO - L'ha definito quattro movimenti di mercato con la Cremonese . Il club nerazzurro ha infatti annunciato "di aver acquisito dCremonese il calciatore classe 2003 Lorenzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, Latte Lath in prestito alla Spal BERGAMO - L' Atalanta ha definito quattro movimenti di mercato con la Cremonese . Il club nerazzurro ha infatti annunciato "di aver acquisito dalla Cremonese il calciatore classe 2003 Lorenzo Bernasconi a titolo ...

Inter, sfida all'Atalanta per un difensore Calciomercato.com 4 affari con la Cremonese. Entra Bernasconi 4 operazioni ufficializzate a cose fatte con la Cremonese. Carnesecchi resta dov’è, a Zingonia è comparso oggi il 2003 Bernasconi 4 operazioni con la Cremonese ufficializzate proprio il giorno del rad ...

Lo strano caso di Kovalenko, dato in uscita dopo pochi minuti in campo L’ucraino ha giocato solo qualche minuto a Verona, risultando poco impiegato da Gasperini Quando all’87’ di Verona-Atalanta dello scorso 21 marzo Viktor Kovalenko fece il suo ingresso in campo sicuram ...

