Ultime Notizie dalla rete : Bari vaccini Bari, vaccini in Puglia: oltre 1,5 mln di persone immunizzate BARI - In Puglia oltre 1,5 milioni di persone hanno già completato il ciclo vaccinale anti Covid, oltre il 38% della popolazione includendo però anche gli under12. Per la precisione sono 1.503.084 i ...

Vaccini, ancora disagi negli hub del Barese Bari - Ancora disagi negli hub vaccinali del Barese. Dopo il caos di ieri alla Fiera del Levante, oggi le lunghissime file sotto il sole al centro di Bitonto. 'Assurdo - commenta il consigliere ...

