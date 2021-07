ATP Bastad 2021, Marco Cecchinato la spunta in tre set contro Richard Gasquez. L’azzurro al secondo turno (Di lunedì 12 luglio 2021) Una vittoria di prestigio per Marco Cecchinato. Sulla terra rossa di Bastad (Svezia), il siciliano ha sconfitto in tre set il francese Richard Gasquet (n.54 ATP) per 6-2 5-7 6-3. Un successo importante per il morale delL’azzurro al cospetto di un tennista dal nobile passato e in fase calante. Una buona prova per il nostro portacolori che, perdendo in maniera un po’ ingenua il secondo parziale, ha saputo resettare e trovare la forza per archiviare la pratica sul 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Al secondo turno Cecchinato se la vedrà con ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Una vittoria di prestigio per. Sulla terra rossa di(Svezia), il siciliano ha sconfitto in tre set il franceseGasquet (n.54 ATP) per 6-2 5-7 6-3. Un successo importante per il morale delal cospetto di un tennista dal nobile passato e in fase calante. Una buona prova per il nostro portacolori che, perdendo in maniera un po’ ingenua ilparziale, ha saputo resettare e trovare la forza per archiviare la pratica sul 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Alse la vedrà con ...

