Vaccini Covid | da Milano a Messina | le iniziative per accelerare le somministrazioni

(Di domenica 11 luglio 2021) Il capoluogo lombardo, fa sapere Letizia Moratti, ha organizzato una campagna vaccinale destinata agli over 60 attraverso l'impiego di camper. In Alto Adige, un Vaxbus fa tappa in molti comuni dell'intera provincia per effettuare le dosi. A Napoli, invece, l’Asl chiamerà al telefono le persone indecise

...per il monitoraggio della sicurezza deiche hanno svolto storicamente un ruolo importante per la battaglia contro le malattie infettive. Proprio a proposito delle vaccinazioni anti -...... che avranno a disposizione due tipologie di(una a vettori adenovirali e una a rna ...territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" in sicurezza serve la Certificazione verde...TORINO - Aggiornamento sulle vaccinazioni anti Covid in Piemonte: a ieri inoculate 4.081.377 dosi. Sono 42.017 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro i ...Nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie tutti i paesi europei sono verdi, esclusa la penisola iberica che è rossa, Cipro rosso scuro. Sono gialle Irlanda e alcu ...