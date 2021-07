Sara Pedri | ginecologa scomparsa | trasferito primario del reparto L’Apss | “Tutelare serenità di pazienti e personale”

(Di domenica 11 luglio 2021) Una prima svolta nella vicenda della dottoressa, la giovanein servizio all’ospedale di Trento di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo scorso. Ildeldi ostetricia e ginecologia, Saverio Tateo, saràin un’altra unità operativa, perché è proprio nella struttura sanitaria che sarebbe cresciuto il profondo disagio, umano e professionale, della donna, che si era dimessa dall’incarico il giorno precedente la. La sua auto era stata ritrovata non lontano da un lago, ma le ricerche del corpo finora non hanno dato ...

C'è soddisfazione ma anche tanta amarezza nelle parole di Nicodemo Gentile, l'avvocato che segue la famiglia di, dopo la decisione presa dall' Azienda sanitaria di trasferire il primario ...Benetollo aveva rinnovato al primario di ginecologia il contratto quando erano ancora in corso le indagini delle commissioni e in piena bufera dopo la scomparsa di. Questo sempre senza il ...Gli appunti. Intanto il settimanale "Giallo" ha riportato il testo di alcuni appunti recuperati nella casa di Sara a Cles Nello stesso luogo si sono… Leggi ...Ricevuta la relazione dell’inchiesta interna, l’Ausl di Trento ha spostato due medici. "In Ginecologia situazione critica" ...