Pozzuoli, rissa in strada tra parenti per quote condominiali: Alessandro ucciso a coltellate (Di domenica 11 luglio 2021) Pozzuoli. E’ finita in tragedia una lite maturata in ambito familiare. Alessandro Cristian Amato, 45 anni, è stato ucciso a coltellate, in via Pisciarelli, da un parente per ragioni economiche. Alla base della furiosa lite ci sarebbero la gestione di quote condominiali e le parti comuni di un edificio popolare. Pozzuoli, rissa in strada tra parenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021). E’ finita in tragedia una lite maturata in ambito familiare.Cristian Amato, 45 anni, è stato, in via Pisciarelli, da un parente per ragioni economiche. Alla base della furiosa lite ci sarebbero la gestione die le parti comuni di un edificio popolare.intraL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Morte Amato, la rissa 'in famiglia' era scattata per motivi economici - gazzettamantova : Rissa nel napoletano con coltelli, un morto E’ accaduto a Pozzuoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto ne… - infoitinterno : Rissa a Pozzuoli: muore 45enne, quattro feriti trasportati in ospedale - Il - infoitinterno : Pozzuoli, rissa in strada: morto un 45enne - romi_andrio : RT @repubblica: Pozzuoli, rissa in strada per le quote condominiali: 45enne ucciso con una coltellata -