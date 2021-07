Pensioni, Ape sociale estesa la via per il dopo Quota 100 (Di domenica 11 luglio 2021) Si parte da Ape sociale e lavori usuranti. La trattativa sul dopo Quota 100 e sul futuro assetto delle Pensioni è ancora lontana dall?entrare nel vivo: per ora i sindacati continuano a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) Si parte da Apee lavori usuranti. La trattativa sul100 e sul futuro assetto delleè ancora lontana dall?entrare nel vivo: per ora i sindacati continuano a...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - andrewsword2 : Meglio sarebbe a 60! Dai andamo un po' verso il futuro dai! Sveeeglia ! ?????? Italia sempre indietro come la messa ca… -