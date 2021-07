Nicolò Barella, il calcio non è la sua unica passione: la curiosità sorprendente (Di domenica 11 luglio 2021) Nicolò Barella oltre al calcio ha anche una grande passione: non immaginereste mai di cosa si tratta, non c’entra niente con lo sport! La sua grande passione non è soltanto il calcio: non immaginereste mai cosa piace così tanto a Nicolò Barella, tanto quanto il pallone!Gli azzurri in queste settimane sono i protagonisti della tv italiana. La nazionale italiana è in finale contro l’Inghilterra agli Europei 2020 e tutti sperano di vedere trionfare il colore azzurro. Nel gruppo amato e seguito da tutti gli italiani, allenato da mister Mancini, c’è anche ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)oltre alha anche una grande: non immaginereste mai di cosa si tratta, non c’entra niente con lo sport! La sua grandenon è soltanto il: non immaginereste mai cosa piace così tanto a, tanto quanto il pallone!Gli azzurri in queste settimane sono i protagonisti della tv italiana. La nazionale italiana è in finale contro l’Inghilterra agli Europei 2020 e tutti sperano di vedere trionfare il colore azzurro. Nel gruppo amato e seguito da tutti gli italiani, allenato da mister Mancini, c’è anche ...

Advertising

Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - Squawka : Most chances created by #ITA players in #EURO2020 ? Marco Verratti (12) ? Lorenzo Insigne (12) ? Domenico Berardi… - Squawka : Most assists provided by #ITA in #EURO2020 ? Marco Verratti (2) ? Ciro Immobile (2) ? Nicolo Barella (2) ? Rafael… - checazneso : Chissà come sta Nicolò Barella - MactorYT : @GamerBr0ski ???? 3:1 ?????????????? Nicolo Barella -